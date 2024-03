Eté 2006. Un Parisien de la haute société est retrouvé assassiné dans une situation compromettante. Bien qu'en retraite, le commissaire Martinez est appelé en renfort. Avec l'aide de sa nièce, l'avocate Rumba Stoner, il se lance dans une enquête hors du commun. Un tueur en série semble sélectionner et piéger ses victimes... sur un site de rencontres.Comment mettre fin à ces assassinats alors que le coupable se dissimule derrière les profils de ses proies ? Rumba et Martinez peuvent-ils démasquer celui qui se joue d'eux ? "Crime Mythique" est un thriller haletant qui maintient une tension constante, mêlant les perspectives des enquêteurs, des victimes, mais aussi... celles du tueur en série. Le lecteur est plongé au coeur de l'action, naviguant entre les différents protagonistes sans jamais deviner l'identité du criminel. De la haute voltige ! Comédien, metteur en scène, auteur notamment de plusieurs thrillers, Pierre-François Kettler est l'auteur de Un dé trop loin et de Corps dans la nuit.