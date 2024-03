Oni Goroshi Tome 1

Je détruirai tout ce que tu es. Depuis toujours, cette ville est le théâtre d'horreurs... Découvrez la vengeance d'une de ses victimes. En 1991, dans la ville de Shinjô, département d'E., Shûhei Sakata tue sa fille et son épouse. Cependant, ce n'est qu'une mise en scène, un piège tendu par ceux qu'on appelle les démons. Après quinze ans derrière les barreaux, Shûhei est enfin libéré. Depuis l'époque Heian, une légende court sur ces terres... "Cette ville est hantée par les démons." Elle sera désormais le théâtre d'une vengeance sans précédent. Découvrez l'histoire de ces hommes possédés et déchaînés. Les démons sévissent dans cette ville maudite. Qui se cache derrière ce maelström de folie et de mauvaises intentions ? Son but ? Se venger de ces cinq démons.