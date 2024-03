La Vie secrète des abeilles. L'esprit de la ruche

Elle est près de nous et nous la remarquons à peine. Pourtant l'abeille est essentielle. Sait-on que son existence conditionne la nôtre, et que sa disparition sonnera le glas de la vie humaine ? Ce destin est d'autant plus énigmatique que la société à laquelle elle appartient, la colonie, présente des similitudes troublantes avec la nôtre. Comme nous, l'abeille est capable de gérer le quotidien avec efficacité, de faire des choix, d'organiser des consultations avant les décisions importantes. Comment communique-t-elle avec ses semblables ? Comment la colonie réfléchit-elle collectivement ? La Vie secrète des abeilles est le récit d'une vie à la fois modeste et extraordinaire, discrète et captivante, décrite simplement par un apiculteur passionné nous invitant à entrer à sa suite dans cet univers complexe et insoupçonné.