Les deux héros emmènent leurs amis tout là-haut, sur la montagne. Le chalet de Toute-Douce les accueille et la joyeuse bande part en randonnée et rivalise de farces et de jeux ! Les enfants retrouvent ainsi l'univers enchanté de Titounet et Titounette et de leurs amis Pluchon, Doudou, Toufou, Tap et Top dans un album inédit. Pour le plus grand bonheur des jeunes lecteurs.