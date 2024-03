Le Comte de Monte-Cristo. Tome 2

Le deuxième tome du chef d'oeuvre d'Alexandre Dumas. "- Je suis... lui dit-il à l'oreille, je suis... " Et ses lèvres, à peine ouvertes, donnèrent passage à un nom prononcé si bas, que le comte semblait craindre de l'entendre lui-même". La haute société parisienne reçoit le très riche comte de Monte-Cristo. Qui reconnaîtrait l'ancien prisonnier Edmond Dantès ? Ni le banquier Danglars, ni le procureur Villefort, encore moins Fernand, pair de France, mais peut-être Mercédès, devenue son épouse. Sous plusieurs identités excepté la sienne, Edmond Dantès se fait justicier. Il ourdit un piège impitoyable en plusieurs actes qui sera le châtiment de ceux qui l'ont trahi. Une intrigue qui conquiert tous les publics depuis presque deux siècles. "La plus célèbre histoire d'évasion (...) Aujourd'hui encore, Le Comte de Monte-Cristo reste un récit d'aventures exaltant". RTL Alexandre Dumas (1802-1870) est l'auteur qui donne aux Français le goût de l'Histoire depuis bientôt deux siècles. De la cour des Valois à la Restauration, ses intrigues restent de grands succès populaires et ses personnages ont marqué durablement notre littérature. Ses ouvrages sont traduits dans le monde entier.