Empreintes et mémoires de naissance. Les identifier pour s'en libérer

De notre naissance, nous ne savons finalement pas grand-chose. Au plus, quelques infos que nos proches nous ont transmis. Que se joue-t-il exactement ? De quelles mémoires hérite-t-on ? Y a-t-il une vie avant la vie ? Les âmes se choisissent-elles ? Existe-t-il une période préconceptuelle ? Quelles sont les empreinteslaissées par la vie embryonnaire, foetale et natale ? Comment l'expérience de naissance influence-t-elle notre vie d'adulte ? En thérapie, la naissance est la première expérience humaine et et elle est bien souvent empreinte de traumatismes (grossesse non désirée, "accident" , prématurité, césarienne, conception de remplacement...) qu'il faut libérer. Bernard Chaumeil vous livre un décryptage passionnant des problématiques qui se jouent réellement lors de cette étape cruciale où l'âme s'incarne. A travers de multiples scénarios de naissance, il vous invite à explorer et prendre conscience des enjeux de cette étape cruciale.