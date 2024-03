Etoile morte

Plongez dans l'univers sombre et implacable de l'empire du X. Michael Singer, paparazzi à Los Angeles, apprend que la célèbre présentatrice Naomi Jenkins a été droguée, violée et kidnappée. Pour mener l'enquête, il plonge au coeur de la "Porn Valley" , où s'est installée l'industrie pornographique américaine, à deux pas de Hollywood et de ses paillettes. Dans le même temps, les inspecteurs Sean Madden et Carlos Gómez retrouvent le corps émasculé d'un riche businessman, attaché à un lit et poignardé à de multiples reprises. Les trois hommes traquent-ils le même suspect ? Une seule certitude : l'ennemi est redoutable... Ivan Zinberg est capitaine de police au sein d'un service d'analyse des mouvances radicales et des violences urbaines. Il est par ailleurs l'auteur de plusieurs thrillers dont Jeu d'ombres, Miroir Obscur et Matière noire, qui a reçu de nombreuses distinctions.