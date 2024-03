Scarred. La série never after

Elle ne lui appartient pas... Elle appartient à la couronne. Le prince Tristan Faasa n'est pas destiné à accéder au trône. C'est son frère, Michael, qui en est l'héritier. Ce même frère responsable de son enfance tourmentée et de la cicatrice qui barre son visage. Alors, quand leur père décède, Michael endosse son nouveau statut de roi, et Tristan réMéchit à la meilleure façon de le lui voler. A la tête d'une rébellion secrète, il compte bien ne reculer devant rien pour mettre Cn au règne de son frère. Néanmoins, lorsque la nouvelle Cancée de Michael, Lady Sara Beatreaux, entre en scène, Tristan se retrouve au milieu d'une guerre d'un nouveau genre. Une guerre qui impose une question essentielle : qu'y a-t-il de plus important ? La couronne... ou la femme qui s'apprête à la porter ? Sara, elle, n'a qu'un seul plan : épouser le roi et éradiquer la lignée des Faasa, au péril de sa vie s'il le faut. C'était sans compter sa rencontre avec le Prince Balafré. Il est redoutable. Il est le fruit défendu. Et, accessoirement, l'un des hommes qu'on lui a demandé de tuer. Mais la frontière entre la haine et la passion n'a jamais semblé aussi mince et, à mesure que les secrets sont révélés, Sara ne sait plus à qui elle peut faire conCance, déchirée entre sa vengeance... et le méchant qu'elle n'était pas censée aimer... [Scarred est une dark romance, et le second one shot de la série Never After : une collection qui s'inspire de contes de fées où les méchants obtiennent leur happy end. Il ne s'agit pas d'une réécriture de conte ni de fantasy. Scarred présente des thèmes et un contenu adultes qui sont réservés à un public averti.