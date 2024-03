Proprietes physiques du sentiment

Lorsqu’une société est divisée par une manipulation génétique, l’hypothèse surgit : un organisme peut-il être à l’origine de l’intelligence humaine ? Que fait cette biologiste isolée sur sa planète inconnue ? Peut-on réellement enfermer l’esprit des défunts dans une bibliothèque ? Dans ce recueil deux fois primé, KIM Cho-yeop, étoile montante de la science-fiction coréenne, démontre sa capacité inégalée à démêler les rouages de la société du progrès. En convoquant des thèmes variés et familiers du genre, elle questionne la frontière ténue entre la norme et la marge. Les histoires qui composent ce recueil font entendre la voix des exclus et invitent à l’empathie, à travers des personnages qui s’illustrent par leur volonté de questionner les contraintes irrationnelles, rappelant que la science-fiction s’écrit avant tout au présent.