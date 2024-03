Album secret des Hauts-de-France

Une approche inédite des Hauts de France (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme) dont les histoires mystérieuses trouvent un bel écho avec les nombreuses gravures en couleur. Lieux insolites et étranges (Les souterrains de Laon, un mystérieux dédale ; Thérouanne, capitale fantôme...) ; Curiosités de l'histoire (Jeanne Hachette, la "pucelle" de Beauvais - Le corsaire trop cordial du Roi Soleil...) ; Nature mystérieuse et extraordinaire (Forêts mystérieuses - La baie de Somme, un étrange univers de marais et de sable...) ; Légendes, sorcellerie et superstitions (La dent de saint Rieul, Clovis battu par une relique - Le supplicié qui ne voulait pas mourir...) ; Drames et secrets d'histoire (Le désastre de Crécy - Les procès en sorcellerie...) ; Espaces sacrés et païens (La cathédrale de Beauvais, péché d'orgueil - Dolmens et menhirs, le mystère des pierres levées...) ; Personnages, destins et maisons d'illustres (le chevalier de La Barre, supplicié pour l'exemple - Intenable Vidocq...) composent les principaux thèmes de l'Album. Un nouveau titre de la collection à succès des "Albums secrets". Couverture : le beffroi de Douai par Camille Corot.