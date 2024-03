Jeux orthographiques, la course aux médailles

Un jeu permettant de travailler l'orthographe de manière ludique et complète. Autour du thème du sport et de ses valeurs de respect, d'esprit d'équipe et de dépassement de soi, 300 cartes (réparties en deux niveaux) permettent d'aborder l'orthographe phonologique, lexicale et grammaticale, et d'utiliser les compétences acquises concrètement par la production de petits écrits. La règle du jeu simple (gagner le plus de médailles) rend ce jeu facile à mettre en oeuvre tout en ajoutant défis et motivation pour favoriser la mémorisation et l'automatisation. En bonus, un tableau de réussite pour faire le point sur les acquis (et ceux qui le seront bientôt ! ).