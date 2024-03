Je ne suis pas une mère parfaite. Confidences intimes de @pinupmom, la maman aux plus de 200 000 abonnés

Ce livre n'est pas seulement un guide de parentalité ou un témoignage. Il est la voix sincère et inspirante d'une mère de quatre enfants, Kali, qui depuis plusieurs années partage sur les réseaux sociaux sa vision de la parentalité avec des milliers de femmes. Avec sensibilité et lucidité, Kali aborde, à travers sa propre histoire, des sujets comme la naissance d'un enfant, l'éducation, l'acceptation de son corps, la parentalité et le couple, ou encore la charge mentale. Elle évoque également l'influence que peut avoir notre propre enfance sur notre rôle de mère. Cet ouvrage, elle l'a conçu comme un outil plein de réalisme et de tendresse, qui permettra aux mères de se sentir moins livrées à elles-mêmes dans leur vie de famille. Le souhait de Kali est de mettre en lumière nos ressentis de mère, nos bonheurs comme nos difficultés, pour que nous prenions conscience que nous ne sommes pas infaillibles et qu'il est normal, parfois, de trébucher dans sa parentalité. L'important est que nous écoutions nos propres besoins pour être en mesure d'écouter ceux de nos enfants.