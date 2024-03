Aquarelle d'un jardin à l'autre. Inspiration, techniques et modèles

Ce manuel pratique très richement illustré explique comment peindre fleurs et feuillages à l'aquarelle sans dessin préalable mais aussi comment interpréter un sujet et composer une aquarelle originale. Un premier chapitre explique les nombreuses techniques de l'aquarelle, étape par étape, certaines accessibles aux aquarellistes débutants, d'autres plus complexes. Les chapitres suivants sont chacun consacrés à un type de jardin particulier : jardin anglais, automnal, imaginaire, potager, sauvage, jardin d'hiver... L'autrice explique comment s'inspirer de la nature pour la réinterpréter. Tout est expliqué pas à pas, les modèles simples de végétaux et d'animaux alternant avec des compositions plus élaborées.