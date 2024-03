Le guide pratique du micro-entrepreneur. Le best-seller des auto-entrepreneurs, des indépendants, des freelances... 14e édition

Le best-seller des auto-entrepreneurs, des indépendants, des freelances... aux 50 000 exemplaires vendus ! Auto-entrepreneur, micro-entrepreneur... Vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, mais vous vous posez mille questions : Suis-je concerné ? Quels régimes fiscal et social adopter ? Quelles responsabilités et obligations ? De quels avantages bénéficie le régime ? Précis et pratique, ce livre vous accompagne à toutes les étapes de votre projet. - Pourquoi et comment devenir micro-entrepreneur : activités possibles, formalités, responsabilités... - Ne pas se laisser déborder par l'administratif : régimes social et fiscal, obligations comptables... - Suivre l'évolution de son activité : gérer, développer ou mettre fin à son activité. Un guide 100 % opérationnel pour se lancer en toute sérénité : les pièges à éviter, les outils à mettre en place et de nombreux conseils pour gagner en temps et en efficacité. Cette quatorzième édition inclut les dernières mises à jour du statut et les informations pour se former avec le crédit d'impôt.