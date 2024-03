Pucking Around. Coups de foudre sur la glace - Tome 1

"Qui a dit qu'il n'existait qu'une seule manière d'aimer ? Je m'appelle Rachel Price. Il y a deux mois, j'ai vécu une nuit merveilleuse avec un homme adorable et beau comme un dieu. Nous n'avons échangé ni nos noms ni nos numéros de téléphone. Je ne pensais pas le revoir un jour... J'avais tort. Il s'avère que mon Homme Mystère est défenseur pour les Rays de Jacksonville et que je viens d'être engagée par l'équipe comme médecin. Je dois absolument faire mes preuves et pour ça je dois rester concentrée. Ma carrière est en jeu. Mais comment résister alors qu'il s'est mis en tête de tout faire pour me conquérir ? Sans compter que son meilleur ami, également dans l'équipe, me fascine, et que le gardien ne me laisse pas indifférente non plus... Je ne peux pas tomber amoureuse d'un joueur, encore moins de trois. Mais ces hommes-là ne jouent pas seulement sur la glace." RESERVE A UN PUBLIC AVERTI