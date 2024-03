On n'est pas sérieux quand on a 17 ans

Eté 1961, à Lovère. Un jeune Polonais, Bro, s'intègre lentement dans ce village rural proche de Marseille. Il a trouvé du travail et noué une relation amoureuse, mais il fait preuve d'une surprenante obsession : il se rend tous les soirs au bar du village afin suivre les retransmissions télévisées en mondovision du procès Eichmann à Jérusalem. 1936 en Allemagne. Karl, Bernhardt et Werner, trois enfants de dix ans venus d'horizons différents sont embrigadés dans les Jeunesses hitlériennes. En 1943, ils sont incorporés dans la 12e SS Panzerdivision (formée à partir d'ados des JH) qui s'illustre par des faits d'armes, mais aussi des massacres de population. Werner est abattu en Autriche en mai 1945. Karl et Bernhardt rejoignent la Légion étrangère, combattent en Indochine et en Algérie. Eté 1961. Un double meurtre sidère Lovère. Ce sont des proches de Bro qui ont été assassinés. L' "étranger" Bro est un suspect idéal. Eté 1961. Après avoir participé à quelques actions de l'OAS, Karl et Bernhardt traversent l'Espagne et arrivent à Lovère avec une mission qui leur a été confiée à Alger : liquider Bro.