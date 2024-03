Conduire l'Eglise. 12 principes du leadership selon l'Evangile

Le ministère est un véritable défi qui expose à de nombreuses tentations et à de multiples combats. Comment un responsable peut-il se préparer à les affronter ? Comment peut-il sA´entourer dA´une équipe de leaders ancrés dans lA´Evangile ? Paul David Tripp sA´appuie sur ses dizaines dA´années dA´expérience dans le ministère pour proposer douze principes bibliques du leadership selon lA´Evangile. Ces principes devraient gouverner toute équipe spirituelle et servir de guide à la conduite et au service du peuple de Dieu, pour la seule gloire de Dieu. Pasteurs, anciens, responsables dA´un ministère dans lA´Eglise locale, responsables dA´une oeuvre de diffusion de lA´Evangile, ce livre est écrit pour vous.