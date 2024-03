Le design énergétique des bâtiments. 2e édition

Concilier architecture, confort et performance énergétique, c'est possible ! L'énergétique des bâtiments est devenu un enjeu majeur ces dernières années. Et pourtant, son approche est encore trop souvent de type purement mécaniste. Ce livre présente un nouveau concept : le Design énergétique®. Il montre pourquoi les démarches analytiques et conventionnelles classiques sont vouées à l'échec face aux enjeux de notre époque. Il propose une autre voie, s'inspirant de la démarche scientifique de Goethe, qui s'est opposé en son temps à Newton (sorti vainqueur) sur l'étude de la lumière. Il s'agit d'un des rares ouvrages écrit par un ingénieur, mais destiné à être lu par tous les acteurs du bâtiment, des concepteurs aux utilisateurs. Cette volonté est l'expression même de ce que l'auteur considère comme la démarche d'avenir : loin de s'opposer aux lois de la thermique, il montre comment on peut les inscrire dans une approche humaniste et réaliste, en prise avec le terrain, parce que la vie s'invite dans les questions énergétiques. "Ce dont il s'agit, c'est donc de cesser de considérer le bâtiment seul comme l'objet d'étude, mais bien le couple usager/bâtiment dans son ensemble. Cela ne demande rien de moins que d'ajouter à un certain savoir-faire technique (en énergétique générale, en thermique des enveloppes et des humains, en conception de systèmes, etc.) un large volet de savoir-être". La préface de Dominique Gauzin-Müller, architecte reconnue, spécialiste de l'urbanisme et de l'architecture écoresponsables et la postface de Olivier Sidler, énergéticien, co-fondateur de l'association négaWatt sont autant de symboles de cet esprit d'ouverture.