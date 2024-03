Le manager de proximité. Le management opérationnel au coeur de la performance de l'entreprise

Hommes et femmes de terrain, à la fois gestionnaires et encadrants, les managers de proximité représentent le lien essentiel entre la direction et les salariés. En première ligne pour faire partager les objectifs, mais aussi contrôler, évaluer, motiver les collaborateurs et faire accepter le changement, leur rôle est loin d'être évident. Concilier cette mission de management avec leur propre contribution à l'activité de l'entreprise : tel est le défi qu'ils doivent relever au quotidien ! Alors de quelle façon et par quels moyens peuvent-ils révéler et exercer leur leadership, tout en gagnant en efficacité, en autonomie et en responsabilité ? A l'appui d'exemples concrets et d'analyses de situations vécues, l'auteur propose une nouvelle vision du management opérationnel, en (re)plaçant le manager de proximité au coeur de la performance de l'entreprise.