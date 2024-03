Installation d'assainissement autonome. Conception, mise en oeuvre et entretien pour la maison individuelle

L'assainissement non collectif touche plus de 5 millions de logements en France, essentiellement des logements individuels situés en zones d'habitat dispersé. Ce mode d'épuration des eaux usées est bien adapté à ce type de zones, pour lesquelles les investissements en matière de collecte des eaux usées seraient particulièrement élevés et injustifiés. Les services publics d'assainissement non collectif, habilités à contrôler ces installations, peuvent prescrire des travaux de réhabilitation en cas de dommage pour l'environnement et la santé. Le Guide Pratique "? Installation d'assainissement autonome ? " vous accompagne dans la réalisation d'installations fiables et durables ainsi que dans leur entretien. Cette 3e édition est présentée avec la nouvelle maquette des guides de la collection et contient des préconisations techniques actualisées pour la conception, le dimensionnement, la mise en oeuvre et l'entretien des installations d'assainissement autonome, notamment : - Précisions sur la typologie des installations ANC - Actualisation des modalités d'évaluation et les classements - Focus sur les textes de référence qui permettent de prévenir la sinistralité - Point sur les rôles respectifs des différents acteurs. Le guide est actualisé et prend en compte tous les textes de référence à jour. Facile d'accès, didactique, il est rédigé par un expert CSTB du domaine. C'est l'outil indispensable à tout professionnel concerné par la mise en oeuvre d'une installation d'assainissement autonome. Il s'adresse aussi bien aux installateurs qu'aux fabricants, aux architectes, BET, maîtres d'ouvrages et SPANC.