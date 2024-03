"Avoir une âme pour les pierres". Arts, sciences et minéralité du tournant des Lumières au crépuscule du romantisme

"Avoir une âme pour les pierres" : tel était le souhait de Lenz, le poète éponyme du récit de Büchner (1836) qui exprime le désir romantique de communiquer avec le monde sensible des forêts, des nuées et des roches. C'est dans ce sillage et celui d'un renouvellement du lien entre l'homme et la nature, qu'il faut aujourd'hui repenser notre rapport aux pierres, à l'inerte et à l'inorganique. Car, sous l'impulsion des penseurs et des artistes, la pierre s'anime, la pierre vit et n'est plus, dans l'échelle des êtres, aussi radicalement séparée de l'homme. En dépit de la tendance de la modernité à réduire le minéral à un matériau utile au développement économique, la littérature et les arts manifestent le désir d'établir une familiarité, une continuité entre l'homme et la pierre. Plus encore, ce désir donne à cette continuité un langage qui l'investit d'une puissance symbolique laquelle, sans tarir la mélancolie attachée à l'impermanence du vivant, ouvre les possibilités du rêve en conservant à la pierre sa part d'opacité.