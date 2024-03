L'art de la victoire. Les 36 stratagèmes pour réussir de la tradition chinoise

Les 36 stratégies présentées dans cet ouvrage constituent un ensemble de conseils et de préceptes qui s'ancrent dans l'histoire et la culture chinoises. Attribuées à des conseillers militaires tels que Sun Tzu, elles font référence à des périodes de chaos et de guerre. Leur usage vise à anticiper et à résoudre les situations conflictuelles ainsi qu'à triompher de ses adversaires. Dans la pensée chinoise, les 36 stratégies sont considérées comme étant " yin ", c'est à dire " dans l'ombre ". Elles s'avèrent ainsi efficaces lorsqu'elles sont appliquées avec subtilité et discrétion. En fonction de la nature du conflit, il existe trois familles de stratégies : les stratégies proactives, qui invitent à agir avant que la situation ne devienne problématique ; les stratégies réactives, qui exigent une action immédiate ; les stratégies de désespoir, dont les mesures extrêmes doivent être suivies coûte que coûte. Par leur pertinence et leur caractère intemporel, les 36 stratégies conservent aujourd'hui toute leur actualité, et peuvent être utilisées tant sur les plans personnel et social que professionnel.