Les Aventures de Poilu à la Tranchée de Calonne. Les Eparges, juillet 1915

Le temps peut paraître long dans les tranchées, entre deux assauts : il faut trouver des occupations. Les soldats jouent aux cartes, à des jeux de société, font du bricolage avec les moyens du bord. Ils dessinent, écrivent, lisent, jouent de la musique... et peuvent même monter de petits spectacles. C'est ce qu'a fait le sous-lieutenant Joseph Hudault pour distraire les hommes de son régiment. Dans cette courte pièce de théâtre pour marionnettes, écrite dans les tranchées par un poilu tué en 1915, la vie et les préoccupations des soldats sont vues à travers le prisme de l'humour. Cette pièce, témoignage authentique de ce que fut la Grande Guerre, permet d'entrer dans cette période tragique, par le biais du rire, mais aussi du lyrisme et de la poésie.