The Five Crowns Tome 2 : L'épée des sorciers. Edition collector

Un puissant talisman, une malédiction, un continent en feu... Ruadora Dammacus, dix-huit ans, possède désormais l'Epée Immortelle, un puissant talisman qui pourrait suffire à renverser la terrible oppression qui menace Okrith. Pourtant, lorsqu'elle découvre que l'oncle du roi du Nord est non seulement vivant mais qu'il a maudit les sorciers de l'Ordre bleu pour se venger, elle se rend compte que les ennuis ne font que commencer. Evoluant dans la dangereuse cour du Nord, Rua est obligée de se lier au jeune et cruel roi pour survivre. Alors que la colère des peuples d'Okrith gronde et que la guerre est sur le point d'éclater, la jeune femme va devoir prouver qu'elle est digne de l'Epée Immortelle, pour espérer briser la malédiction qui pèse sur l'Ordre bleu, et sur le monde. Sans compter que son lien de plus en plus fort avec sa majesté Vostemur pourrait bien la mener à sa perte... Note de l'éditeur Attention, ce roman contient des scènes de sexe explicite. Lecture recommandée à partir de 16 ans.