De l'Inchangé. Palestine - L'inséparable poème - 1982-2024

Parfois, la guerre s'installe sans se déclarer et se poursuit sourdement sans jamais s'achever. C'est ainsi qu'elle échappe aux pages de l'Histoire comme c'est le cas depuis des décennies en Palestine. Le présent recueil cherche ici à en témoigner. L'auteur, au long de quarante-deux ans de tribunes et poésies inspirées du "conflit", oppose une autre narration que celle qui tient à la description journalistique des événements. La poésie offre la parole qui bouleverse les limites, détruit les frontières, prononce l'éveil de la beauté nomade et la fertilité de l'ouvert contre la destruction, la mise à ruine. Elle avance les mots d'un autre monde.