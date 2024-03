Théorie générale de la monnaie, de la relativité culturelle et du développement mondial intégré. La reconsidération des concepts et des politiques économiques de développement

Ce livre explore la rareté de la liquidité générale et son impact sur le développement économique mondial. En examinant l'économie de Bretton Woods, le livre analyse la transition de l'autoconsommation à la production pour le marché, mettant en lumière les déséquilibres économiques, la souveraineté, la gouvernance des nations par les Etats, la pauvreté, la réforme des politiques de développement, la technologie et d'autres thèmes clés. Cet ouvrage aborde également l'abondance de la liquidité et l'émergence de la pauvreté dans les Etats de droit. Elle examine la macroéconomie, la pauvreté monétaire des nations, la rencontre entre les populations riches et pauvres, la régulation internationale, l'indépendance africaine, la neutralité de la monnaie, la surpopulation, et propose des solutions telles que la tontine financière communautaire. En conclusion, l'auteur tente de relier l'ajustement monétaire à la théorie de développement.