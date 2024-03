La carte des confins Tome 1

Et si le plus terrible des pirates était une femme ? Callie, une voleuse hors pair, est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des Confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Explorer les Confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende et le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de L'Avalon, le bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, Blake va convaincre Callie de l'aider dans sa quête. Devenus compagnons de route, le pirate et la voleuse vont peu à peu se dévoiler et s'apprivoiser. Mais le lourd secret que cache Callie pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la carte... et bouleverser à jamais leur existence. Action, humour et sacrifices sont au programme de ce page-turner irrésistible aux plus de 130 000 lecteurs sur Wattpad !