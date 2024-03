Bugs & Butterflies. Coloriage pour adultes

Des abeilles travailleuses aux papillons colorés, découvrez la beauté des plus petites créatures de la nature grâce à ce livre de coloriage. Choisissez un dessin, rassemblez vos crayons ou feutres de couleur et donnez vie à ce monde miniature tout en vous laissant inspirer par les jolies citations. Plus qu'un simple passe-temps créatif, le coloriage vous permettra de retrouver calme et sérénité !