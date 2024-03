La capacité créative. Du soin psychique à l'existence

Comment restaurer la capacité créative d'un être en errance et en souffrance ? Savoir ce que l'on fait, pourquoi on le fait et si cela produit un soin efficace, pouvoir en transmettre le processus et le dispositif aux soignants guide la pratique de l'auteur. Créer peut aider à endiguer le mal-être, à en permettre une expression viable, libératrice, sans qu'il soit question d'être artiste. Le défi d'un traitement psychique créatif qui incite le patient à se soigner lui-même oblige le soignant à mettre au travail ses acquis sans pour autant lâcher ses références de la psychopathologie et du soin neuropsychique. A partir de son expérience clinique dont il livre de nombreuses illustrations, l'auteur explore les divers champs où les enjeux de cette créativité sont opérants, et pourquoi, comment, à quelles conditions.