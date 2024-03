Jusqu'à la mort accompagner la vie N° 156, mars 2024 : "Et si je deviens fou ?". Un défi en médecine palliative

La survenue de manifestations psychiatriques est parfois observée au cours des pathologies terminales et cela suscite beaucoup de perplexité. Il peut s'agir de patients indemnes d'antécédent psychiatrique ou de troubles schizophréniques chroniques et invalidants, avec tous les intermédiaires en termes d'histoire personnelle. La question de la détresse psychique est-elle posée ? Le spectre de la folie est-il proche ? Comment accueille-t-on, comment fait-on ? Y a-t-il une place pour voir dans ces symptômes peu supportables une ultime pulsion de vie ou plutôt évoquer un délirium organique ? Qu'est-ce que cela fait vivre aux soignants et aux équipes ? A l'entourage ? Qu'en est-il de la coopération entre cliniciens en santé mentale et en soins palliatifs ?