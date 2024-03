Tout plaquer. Comment on est devenus paysans

La BD qui donne envie de changer de vie ! Découvrez le parcours de Camille et Guillaume, un jeune couple d'urbains qui décide un jour de tout plaquer pour découvrir le monde. De retour en France après un fabuleux voyage initiatique de huit mois en Nouvelle-Zélande, ils acquièrent une ferme en ruine, des terrains et des troupeaux. Ils commencent par construire une yourte pour y vivre le temps de restaurer la ferme. Bientôt, ils sont en mesure de vendre leurs légumes et leurs fromages sur les marchés, d'accueillir des élèves pour des visites pédagogiques et des woofers viennent leur prêter main forte. Ils préparent en même temps l'arrivée de leur premier enfant... Grâce à leur labeur, leur courage, leur ingéniosité et leur générosité, le couple est même accepté par les paysans du coin ! Le témoignage de Camille et Guillaume, leur cheminement sur dix ans, leurs remises en question, leurs difficultés, leurs victoires, est une plongée intime et sincère dans des notions de partage, de solidarité, d'écologie et d'amour des bêtes et de la nature. UNE AVENTURE MERVEILLEUSE ET INSPIRANTE !