L'aventure bénie du sac toxique

Une extraordinaire aventure humaniste ! Richard Belmondo, dit Richou, est un trentenaire ordinaire enchaînant les petits boulots. Dans le quartier de banlieue défavorisée où il a toujours vécu, le trafic de stupéfiants fait des ravages et la solidarité entre voisins ne fonctionne plus vraiment... Mais un jour, un événement inattendu va définitivement changer sa vie. Par un curieux hasard, Richard se retrouve en possession d'un sac de sport rempli de billets : l'argent de la drogue ! Sur les conseils avisés de son voisin, le rabbin Meyer, lui-même épaulé par l'imam et le curé de la ville, il va redistribuer le pactole pour rénover le quartier, lui redonner une âme. Dans le même temps, le gang des trafiquants lance ses troupes, à la recherche du sac perdu... C'est le début d'une extraordinaire aventure humaniste. De situations cocasses en drames domestiques, David Zaoui nous embarque joyeusement dans une quête captivante, motivée par l'espoir d'une vie meilleure.