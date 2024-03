Les Djiz. ou l’histoire d’une vie

Cet ouvrage est la biographie de l'auteur et de son ex-groupe artistique. Depuis son enfance jusqu'à la musique, il a vécu plusieurs situations difficiles, mais il n'a jamais abandonné la marche vers sa destinée. Sa capacité de résilience à toute épreuve de la vie pour atteindre son but est un enseignement pour les générations présentes et futures. La découverte de ses origines, dont il a porté le poids de la méconnaissance pendant plusieurs décennies, est l'un des aspects glorieux qui illuminent cette histoire.