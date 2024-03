Miles Morales: Spider-Man Tome 2

Les pires vilains semblent s'être donné le mot pour faire la peau à Miles Morales, alias Spider-Man ! Après Carnage, c'est au tour du Super-Bouffon de le prendre pour cible. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n'est pas le plus gros problème de Miles ! Il a un autre souci : quels sont ces nouveaux pouvoirs qu'il se découvre ? Il faudra attendre plus longtemps que prévu pour déguster le troisième volet des aventures animées de Miles Morales, puisque la sortie de Spider-Man : Beyond the Spider-Verse a été repoussée. Raison de plus pour que les fans du personnage se tournent vers les aventures les plus récentes du héros !