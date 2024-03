Provence. Petit Atlas Hédoniste

? Découvrir l'histoire de la Provence, ses traditions et ses nouveaux visages ? Partir sur les routes du Luberon ou de la haute Provence, sur les pas de Jean Giono ou Dora Maar ? Goûter les légumes du jardin gastronomique de Lourmarin ? Flâner à Arles dans la plus vieille librairie de France ? Pénétrer dans l'abbaye du Thoronet, symbole de l'architecture minimaliste ? Comprendre le fonctionnement des rizières de Camargue et des oliveraies de la Drôme LES PETITS ATLAS HEDONISTES : une collection de livres de voyage pour découvrir le monde autrement, comme un voyageur privilégié - Un découpage par région/quartier avec des cartes pour situer les principaux lieux à visiter - Des doubles-pages thématiques pour découvrir, rencontrer et comprendre - Un rappel des essentiels à visiter pour ne rater aucun incontournable - Des itinéraires de promenade pour flâner et découvrir chaque destination autrement