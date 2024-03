La petite veilleuse de Jésus. Un merveilleux conte pour ma première communion (et toutes les suivantes...)

Je portai mon regard vers Jésus et lui chuchotai intérieurement : "Jésus, ça fait un mois que je suis suspendue ici, au plafond de cette église, et nous ne nous sommes pas encore rencontrés. J'aimerais faire ta connaissance". Après ces mots, je restai en silence un long moment. Une petite veilleuse sort un jour de l'atelier de monsieur Antoine et se retrouve fixée dans un lieu étrange : il y a une grande table de pierre, les gens se rassemblent devant, il y a des bougies... La petite Veilleuse est d'autant plus intriguée quand elle apprend qu'un certain Jésus habite ici. Mais où est-il ? Elle ne le voit jamais ! Et pourtant, elle aurait bien des choses à lui dire... Un conte profond et spirituel sur la Foi, la messe, les saints... magnifiquement illustré par Clémence d'Ogny.