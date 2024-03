Tornade, le chien ouragan

Dans une maison où l'ordre règne, Nora compte les jours jusqu'à son anniversaire. Lorsque sa maman lui demande ce qu'elle souhaite comme cadeau, un voeu se fait entendre : " Je veux un chien ! " s'écrie Nora. Hors de question ! Un chien, ça salit et ça détruit. Face à ce refus, la petite fille n'est qu'orage et tourbillon. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que quelque part, sa colère a été entendue et est prête à être partagée. Un petit chien, bientôt nommé Tornade, pointe alors le bout de son museau à la porte de la maison... Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il porte bien son nom !