Les bases du chinois. Grammaire progressive et illustrée

Organisé en 11 grandes parties, ce manuel progressif de langue chinoise réunit en un même ouvrage pratique et ludique un cours de linguistique, de grammaire, de rhétorique et d'esthétique chinoises. C'est en effet la clé pour apprendre vraiment et rapidement à communiquer en chinois. Pour bien parler chinois, il faut apprendre à penser et à s'exprimer comme un chinois. Des caractères à l'organisation de la pensée, en passant par la structure de la phrase, l'apprentissage des bases de la langue est rendu plus facile, plus intéressant et plus enrichissant.