L'oral de physique aux concours des ENS et de Polytechnique

Comment arriver à l'oral de physique d'un grand concours avec les meilleures chances de succès ? Les auteurs ont sélectionné une cinquantaine de problèmes qui sont répartis équitablement sur les grands thèmes du programme (mécanique, électromagnétisme, ondes, thermodynamique...) et qui présentent à la fois une originalité et un intérêt pédagogique. L'objectif de ce livre est de démystifier le déroulement de l'épreuve et d'apprendre à tirer parti de ses connaissances face à un problème inattendu, Les solutions proposées sont toujours accompagnées de schémas explicatifs comparables à ceux que l'on attend du candidat pendant l'oral. Les corrigés sont rédigés dans l'esprit de la réforme des programmes. Cette nouvelle édition comporte 10 nouveaux sujet dont les premiers sujets de la réforme.