Marcel Pagnol en BD : Fanny : Histoire complète

"Il faut dire que... à cause de certain petit voyou de navigateur, la petite a le coeur brisé... Elle a le coeur brisé, et elle en mourra ! " Marius a finalement cédé à ses désirs de voyages et d'évasion. Embarqué sur un navire pour découvrir le monde, il disparaît, abandonnant à quai Fanny, la marchande de coquillages du Vieux-Port de Marseille. La jeune fille, désemparée, apprend alors qu'elle est enceinte. En proie au déshonneur, et poussée par sa mère et par César, le père de Marius, elle accepte la demande en mariage du vieux Panisse, de trente ans son aîné. Mais quelque temps après les noces, Marius réapparaît, guéri de ses rêves de contrées lointaines et désormais prêt à courtiser la belle Fanny...