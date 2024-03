L'imbattable Max Verstappen est en bonne voie pour réaliser une carrière en Formule 1 époustouflante. Baigné dans le sport automobile depuis tout petit, Max commence le karting à 4 ans avant de devenir le plus jeune pilote de tous les temps à disputer un Grand Prix de F1, à 17 ans seulement. Sa première victoire en Grand Prix en 2016 annonce déjà son futur titre de champion de monde. Et en 2023, sa domination est implacable : il bat son propre record en remportant 19 victoires en Grands Prix sur une saison. Tel un véritable maître hollandais, Max Verstappen a apporté un renouveau à la F1 et a marqué ce sport de son empreinte. Cette biographie, écrite par son compatriote André Hoogeboom, détaille sa remarquable ascension vers la gloire mondiale. Elle couvre chaque étape de sa carrière, et dévoile les ressorts de son caractère fougueux et de son incroyable talent.