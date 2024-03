Glutose détox

Il est à peine 10 heures, et votre ventre gargouille en réunion ? Après le déjeuner, vous tombez de fatigue derrière votre écran ? Vous prenez du poids sans en comprendre l'origine ? Ne cherchez plus : vous avez besoin d'une glucose détox ! Parce que réduire sa consommation de sucre rime trop souvent avec "privation" , Sarah Marin-Maire, diététicienne-nutritionniste, vous accompagne vers une alimentation à index glycémique bas sans aucune frustration. Quels que soient votre âge, votre sexe, votre poids, votre régime alimentaire, découvrez un programme de 4 semaines pour changer en douceur votre façon de manger et retrouver une santé d'acier ! Avec : - Le b. a. -ba de l'index glycémique pour comprendre ce dont il s'agit et comment le réduire. - 30 recettes à IG bas (petits-déjeuners, plats, desserts, collations). - Des focus sur les aliments à privilégier. - De nombreuses astuces pour optimiser vos préparations.