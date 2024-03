Les Pouvoirs de la forêt

Comment la forêt régule-t-elle la circulation de l'eau, non seulement dans les sols, mais aussi dans l'atmosphère ? Quels sont ses effets sur l'environnement local ? sur le système global des cycles de l'eau au niveau planétaire ? Le livre de Katia Laval explique ce que l'on sait - et souligne ce que l'on ignore - de l'ampleur des effets de la présence des forêts sur l'environnement et des mécanismes impliqués. Il commence par une introduction historique présentant les idées de Buffon et des ingénieurs du XVIIIe siècle, pour analyser à la lumière des savoirs d'aujourd'hui les intuitions et les thèses de leur époque. Il se concentre ensuite sur le présent : effets de la déforestation sur la ressource en eau, complexités de l'afforestation, qui peut avoir des effets contraires à ceux qu'on veut obtenir. Les questions vont du local - effet des forêts sur la ressource en eau dans un voisinage restreint - au global - échanges et circulation de l'eau au niveau planétaire. La perspective est mondiale : elle concerne aussi bien la forêt amazonienne que les forêts européennes. L'auteure montre la complexité d'un problème où les idées simples sont courantes et les connaissances encore insuffisantes : elle propose un tour d'horizon des connaissances actuelles. Il s'agit d'un livre d'écologue, non d'un écologisme militant ou littéraire. Il présente les savoirs scientifiques les plus récents de façon accessible et peu technique, sans formalisation mathématique : le propos est clair, organisé en chapitres courts procédant par études de cas, avec une conclusion récapitulant le contenu. Il s'inscrit dans le contexte du changement climatique et s'interroge sur ses effets sur la forêt, mais aussi, à l'inverse, sur l'intérêt que présentent les forêts pour en atténuer les effets.