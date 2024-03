Nocterra Tome 3

Afin de retrouver Eos et d'échapper aux ombres qui les traquent, les membres du convoi se lancent dans une course contre la montre alors qu'ils traversent le pays et foncent vers l'inconnu. Leur mission : livrer l'équation et ramener la lumière. Mais ce qu'ils risquent de découvrir pourrait bien être pire que l'obscurité qu'ils fuient ! Ne manquez pas la conclusion palpitante de NOCTERRA !