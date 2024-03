Ice is the limit

Elle est aussi affûtée qu'une lame. Il n'a d'angélique que son prénom. Lorsque la perfectionniste Oksana Markova et l'audacieux Angel Love se retrouvent tous deux écartés de la compétition, la fédération canadienne des sports de glisse décide de les réunir en tant que "couple" pour cette nouvelle saison. Leur mission est simple : gagner la compétition internationale de patinage artistique. Mais comment y parvenir quand tout les oppose ? Sur la glace, leur alchimie fait des étincelles, tandis qu'en dehors, leurs caractères bien trempés les poussent, corps et âme, à s'affronter sans cesse. Il suffirait d'une simple allumette pour faire fondre la glace... Et si la solution était là ? Liquéfier leurs armures respectives pour en dévoiler le coeur. Après tout, entre haine et amour, ne dit-on pas qu'il n'y a... qu'une patinoire à franchir ?