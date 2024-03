Petit Futé Rhodes - Dodécanèse . Edition 2024

Ile de légende où la mythologie place l'une des sept merveilles du monde antique, un certain colosse éponyme, Rhodes est aussi l'île la plus chaude de Grèce. Avec 300 jours de grand beau par an, elle fait le plein d'amateurs de farniente, venus aussi pour les belles pierres de sa capitale, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. A proximité des côtes d'Asie mineure, cette île est également l'île phare de l'archipel égéen du Dodécanèse, dont les îles comme Kos ou Patmos, la Jérusalem de la mer Egée, sont à découvrir avec Le Petit Futé.