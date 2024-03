Concours Gendarme - Sous-officier de gendarmerie externe - 2024/2025. Tout-en-un, Edition 2024-2025

Cet ouvrage propose une préparation complète aux épreuves du concours Sous-officier de gendarmerie externe (catégorie B). - Toutes les épreuves : - Composition de culture générale - Aptitude professionnelle - Inventaires de personnalité - Entretien auprès d'un psychologue - Entretien avec le jury - Epreuve physique - Toutes les connaissances en fiches synthétiques. - Les bonnes méthodes pour réussir chaque épreuve. - Des QCM, exercices d'entraînement, sujets d'annales pour réviser et s'entraîner. - Des corrigés détaillés pour s'évaluer et progresser. Les + offerts en ligne : Retrouvez des contenus supplémentaires sur le site dunod. com Inscriptions : jusqu'à 2 concours peuvent être programmés annuellement (mars et septembre).