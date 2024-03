Redevenir non-fumeur. Avec un séance audio d'auto-hypnose et d'hypnose de sevrage tabagique

Redevenir non-fumeur - car vous l'avez été, assurément de nature - vous aide non seulement à arrêter de fumer mais surtout à retrouver votre état originel de non-fumeur. L'auteur, professionnel de santé tabacologue, accompagne depuis près de 15 ans le difficile parcours des personnes vers le sevrage tabagique. Il transmet ici la quintessence de sa pratique, conjuguant la science médicale, l'hypnose thérapeutique et les thérapies brèves. Sans remplacer la prise en charge par un professionnel de santé, permettant un soutien psychologique et un traitement médicamenteux si nécessaire, Redevenir non-fumeur accompagne le fumeur dans sa démarche d'arrêt, l'invitant à comprendre ce phénomène d'addiction complexe, à se questionner sur ses motivations, ses peurs, ses ressources, à travers des expériences à faire au quotidien, des explications concrètes et documentées, des exemples. Il contient en outre une séance audio d'autohypnose et une séance audio d'hypnose de sevrage tabagique, telles que celles que l'auteur pratique en consultation.