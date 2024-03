La guerre commence en Scandinavie. Avril-mai 1940, les secrets de l'opération franco-britannique en Norvège

L'intervention franco-britannique à Narvik, en Norvège, en mai 1940, est passée relativement inaperçue car, au même instant, l'Allemagne déclenchait son attaque victorieuse contre la France. L'histoire, pour cette raison, se souvient peu de ces combats qui intervinrent au-delà du cercle polaire. En étudiant ces combats en détails, François Gatineau en expose toute l'ampleur et la complexité. Il montre que cette opération de diversion en Norvège, copie d'une opération imaginée quelques mois auparavant pour porter secours aux Finlandais attaqués par les Russes eut des conséquences majeures au plan politique, tant en France qu'en Angleterre (démissions des deux gouvernements à 24h d'intervalles) et que les combats de ce corps expéditionnaire à Narvik pour couper la " route du fer " aux nazis ne peuvent pas être qualifié de " fiasco " militaire, comme on l'a si souvent lu. Aviateur et historien, François Gatineau a publié Les trois jours qui ont fait tomber la France (L'Artilleur, 2023).