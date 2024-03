Tout plaquer avec succès. 100 actions pour oser trouver et réussir sa reconversion

Les clés pour oser dire non à une carrière toute tracée Vous vous interrogez depuis quelques temps sur le sens de votre travail ou la direction que vous souhaitez donner à votre vie ? Sachez que vous n'êtes pas seul(e) ! Plus de la moitié des actifs et des demandeurs d'emploi souhaitent changer d'air professionnellement. Lâcher sa carrière pour se reconvertir et trouver sa voie n'est plus réservé à quelques élus naïfs ou courageux... et il est peut-être temps pour vous de sauter le pas. A travers 17 parcours inspirants, 100 exercices et des conseils pratiques de professionnels autour du burn-out, de la quête de sens ou des peurs limitantes, ce livre vous offre les clés pour réinventer votre rapport au travail et réorienter radicalement votre vie.